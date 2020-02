Vídeo: forte ressaca pega banhistas de surpresa

PUBLICIDADE 

Na tarde desse domingo (23), maré alta e forte ressaca atingiram as praias do litoral de São Paulo. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que a água invade uma faixa de areia e arrasta cadeiras, guarda-sóis e banhistas que estavam no local.

A previsão para a região já era de maré elevada no domingo e deve permanecer dessa maneira nesta segunda-feira (24), conforme divulgado pelo Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas na Unisanta (NPH-Unisanta), mas o nível do mar aumentou mais do que o esperado.

As imagens foram gravadas por banhistas no meio da tarde, na Praia de Pitangueiras, quando a ressaca atingiu o litoral paulista.

Alerta

De acordo com a Marinha do Brasil, a previsão de maré alta se mantém nesta segunda-feira (24), mas não deve subir tanto novamente. A Prefeitura de Santos alerta para possíveis alagamentos na Zona Noroeste.

Segundo a Defesa Civil da cidade, existe possibilidade de alagamentos em canais e áreas da região por causa de maré em 1,8 metro.