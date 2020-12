Vídeo: Elba Ramalho realiza festa com 700 convidados em Trancoso onde mora

PUBLICIDADE

Uma festa que era realizada na casa da cantora Elba Ramalha no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, foi encerrada pela Polícia Militar. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), havia cerca de 700 pessoas no local. Uma denúncia anônima levou policiais do 8° Batalhão da Polícia Militar (BPM/Porto Seguro) até o imóvel de luxo, onde foi constatada a irregularidade e encerrada a festa.

Conforme informações, o evento teve ingresso vendido pelas redes sociais. Desde o último fim de semana, vários casos de irregularidades têm ocorrido no município. No último sábado, outra aglomeração foi finalizada também em Trancoso, em uma casa de luxo.

Ainda segundo a SSP-BA, o responsável pela festa ilegal foi identificado e será apresentado na Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro. Até o dia 4 de janeiro estão proibidas qualquer evento ou festa no território baiano.

OUTRO LADO

Logo após a repercussão do caso, Elba Ramalho usou as redes sociais para dizer que ficou indignada com a associação do nome dela ao evento. Ramalho declarou que o imóvel está alugado desde o dia 25 de dezembro e que não sabia que o espaço seria usado para evento. Ela também criticou o papel da mídia na divulgação do caso.

“A mídia resolveu me pegar de bode expiatório de uma historia que eu não tenho nada a ver com ela. Eu busco a verdade e essa verdade é primordial. É preciso que a gente seja verdadeiro na vida. Eu estou em Trancoso, hospedada no Club Med, de onde eu estou falando, que fica a alguns quilômetros de Trancoso. Minha casa está alugada desde o dia 25 de dezembro até o dia 4 de janeiro. Isso é uma coisa de praxe. Todo ano a gente aluga e eu não sabia que a casa estava tendo uma festa nessa proporção que aconteceu. No momento da festa eu estava exatamente na igreja, assistindo uma missa”, disse a cantora nas redes sociais.

Elba pediu mais responsabilidade sobre publicações da mídia. A artista disse que continua se cuidando mesmo tendo já testado positivo para o novo coronavírus. Ainda segundo ela, quem foi o responsável pelo evento deve se pronunciar e responder pela irregularidade.