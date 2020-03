Vice-governadora do Ceará está com coronavírus

PUBLICIDADE 

No início da tarde desta quarta-feira (18), a vice-governadora do Ceará, Isola Cela, usou suas redes sociais para comunicar que está com coronavírus. Além dela, o esposo, Veveu Arruda, também está infectado. “Desde que os primeiros sintomas começaram a aparecer, já vinhamos em isolamento domiciliar”, disse. A vice-governadora pede por solidariedade.

“Informo a todos e todas que realizei exame para o Covid-19, cujo resultado foi positivo. Meu esposo Veveu também teve diagnóstico positivo para a doença. Desde que os primeiros sintomas começaram a aparecer, já vínhamos em isolamento domiciliar, onde permanecemos agora. Estamos bem. Estamos informando às pessoas que tiveram contato conosco antes dos sintomas para que cumpram o necessário isolamento domiciliar para se proteger e proteger os outros. Aproveito para enfatizar aos cearenses a necessidade de tomar os cuidados, evitando sair de casa e adotando as medidas de higienização. A situação envolvendo o coronavírus é muito delicada e já atingiu o mundo inteiro. A melhor medida é a prevenção. Sejamos solidários.”

Veja a publicação: