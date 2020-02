Vereador e esposa são condenados por desvio de dinheiro

PUBLICIDADE 

O vereador Antonio Gomes da Silva, conhecido como Antonio Cesarino, e a esposa, Ana Lídia Sousa Costa, foram condenados pela Justiça do Maranhão pelo crime de peculato. Segundo o Ministério Público, Antonio e Ana Lídia fizeram quatro saques, totalizando um desvio de R$ 108 mil.

Antônio Cesarino foi vereador de Bom Jardim-MA entre 2009 e 2012; Ana Lígia foi eleita para o mandato seguinte. Os saques ocorreram em 2014.

Rachadinha

Ainda de acordo com o MP-MA, Antonio teria ficado com parte do salário de um servidor contratado pelo casal para a Câmara Municipal.

Os dois foram condenados a seis anos e 11 meses, tiveram os direitos políticos suspensos e ainda vão ter que devolver o valor desviado da Câmara. Antônio Cesarino foi condenado também pelo crime de estelionato.