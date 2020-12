Verão começa com sol e temperatura em elevação

PUBLICIDADE

O verão no Hemisfério Sul começou oficialmente nesta segunda-feira, 21, às 7h02, e segue até as 6h38 do dia 20 de março de 2021. De acordo com a Climatempo, a maior concentração de chuva no verão 2021 será sobre São Paulo e a porção centro-sul/sudoeste de Minas Gerais e sobre o centro-sul do Rio de Janeiro. As convergências de umidade mais frequentes são esperadas principalmente na divisa entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O dia do início da estação é chamado de solstício de verão em que um dos hemisférios está voltado para o Sol. Nesse caso, foi às 10h. As cidades localizadas abaixo do Trópico de Capricórnio estarão um pouquinho mais próximas do Sol do que aquelas acima do trópico.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), esta segunda-feira será de sol e calor intenso. Entre o meio da tarde e a noite, a combinação de temperaturas elevadas e a aproximação de uma frente fria gera áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento

Há potencial para formação de alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos. Hoje a máxima alcança os 32°C e os menores percentuais de umidade se aproximam dos 40%.

Nesta terça-feira, 22, uma frente fria avança em alto-mar e muda a direção dos ventos. O dia será marcado por tempo fechado e chuvoso. As chuvas mais significativas serão observadas entre a madrugada e o período da manhã.

A temperatura não sobe muito e, devido ao solo encharcado, há potencial para formação de alagamentos e deslizamentos de terra nas áreas consideradas de risco. Mínima de 18°C e máxima de 22°C A umidade do ar estará acima de 70%.

Na quarta-feira, 23, o sistema frontal se afasta para o litoral fluminense, mas os ventos úmidos provenientes do oceano mantêm o céu com muita nebulosidade em toda a faixa leste paulista. Não há expectativa de chuva significativa, apenas garoa no início e no final do dia. Os termômetros oscilam entre 17°C e 22°C.