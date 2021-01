Veja quantas doses da vacina de Oxford cada estado vai receber

PUBLICIDADE

Às 14h18 deste sábado (23), os 2 milhões de doses da vacina de Oxford/Astrazeneca foram liberadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. 23 estados e o Distrito Federal serão beneficiados. A distribuição começará no domingo (24).

Por questões populacionais, o estado de São Paulo receberá maior quantitativo da vacina: 501.960. O Amazonas terá um certo reforço por conta do colapso que o estado tem vivido nas últimas semanas. O DF receberá 41.500 doses, que se juntam às 106.160 da Coronavac recebidas na última segunda-feira (18).

A vacina de Oxford deve ter aplicação diferente. A Fiocruz sugere que todo o carregamento seja logo aplicado, ao invés de guardar metade dele para aplicar a segunda dose. Não é o que acontece com a Coronavac: das 106 mil recebidas pelo DF, apenas 53 mil serão aplicadas, para que, entre 14 e 28 dias, haja o reforço da vacinação.

A aplicação será diferente porque, segundo o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Krieger, a vacina de Oxford tem eficácia de 73% por 120 dias a partir da aplicação da primeira dose, o que já seria suficiente para reduzir a carga viral da população. Até se encerrar o prazo, a expectativa é que a fundação tenha produzido e/ou recebido mais doses.

Veja quantas doses da vacina de Oxford/Astrazeneca cada estado e o DF irá receber:

São Paulo – 501.960

Minas Gerais – 190.500

Rio de Janeiro – 185.000

Amazonas – 132.500

Bahia – 119.500

Rio Grande do Sul – 116.000

Paraná – 86.500

Pernambuco – 84.000

Ceará – 72.500

Goiás – 65.500

Pará – 49.000

Maranhão – 48.500

Santa Catarina – 47.500

Distrito Federal – 41.500

Paraíba – 36.000

Espirito Santo – 35.500

Rio Grande do Norte – 31.500

Alagoas – 27.500

Mato Grosso – 24.000

Piauí – 24.000

Mato Grosso do Sul – 22.000

Sergipe – 19.000

Rondônia – 13.000

Tocantins – 11.500

Amapá – 6.000

Acre – 5.500

Roraima – 4.000