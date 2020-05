Veja o que foi Fake essa semana

PUBLICIDADE 

Veja a seguir a seleção das principais verificações da AFP nesta semana:

1 – PF DESCOBRE “26 CAIXÕES CHEIOS DE PEDRAS” NO AMAZONAS

Um vídeo em que um caixão vazio é desenterrado foi compartilhado dezenas de milhares de vezes em redes sociais desde o início de maio para colocar em dúvida o registro de mortes por COVID-19 no estado do Amazonas, um dos mais afetados pela doença no país. As imagens não têm, contudo, qualquer relação com a pandemia de coronavírus: a gravação é de maio de 2017 e mostra uma investigação sobre um golpe de seguro de vida no município de São Carlos (SP).

2 – DETRAN IRÁ MULTAR QUEM DIRIGIR SEM MÁSCARA CONTRA COVID-19

Segundo uma mensagem compartilhada milhares de vezes em redes sociais desde o final de abril, motoristas que dirigirem sem máscara de proteção recomendada contra o novo coronavírus serão multados em R$ 128,00 e perderão três pontos na Carteira Nacional de Habilitação. No entanto, esta prática não é considerada uma infração de trânsito e, portanto, não há previsão para a aplicação destas penalidades, como explicou o Denatran à AFP.

3 – COVID-19 SEGUE PADRÃO DE EPIDEMIAS A CADA 100 ANOS

Uma imagem compartilhada milhares de vezes nas redes sociais afirma que a pandemia do novo coronavírus segue um padrão de epidemias virais que ocorrem a cada 100 anos. Mas a publicação contém dados inexatos sobre outros contágios históricos e omite epidemias que não cumprem esse padrão. Especialistas também asseguraram à AFP que, embora alguns vírus tenham uma natureza sazonal, não se pode afirmar que os surtos virais aconteçam uma vez a cada século.

4 – USAR MÁSCARAS CAUSA FALTA DE OXIGÊNIO?

“O uso prolongado da máscara produz hipóxia”, sustentam várias publicações nas redes sociais, referindo-se à falta de oxigênio no organismo. As postagens foram compartilhadas milhares de vezes no início deste mês de maio, em meio à emergência gerada pelo novo coronavírus. Segundo especialistas consultados pela AFP, contudo, as máscaras de proteção não bloqueiam a passagem do oxigênio.

5 – FRASE QUE FALA DO “PIOR DA PESTE” É DE ALBERT CAMUS?

Em um momento em que a população mundial está confinada e enfrentando a pandemia do novo coronavírus, começou a circular nas redes sociais uma imagem com uma frase atribuída a Albert Camus: “O pior da peste não é que mata os corpos, mas que desnuda as almas, e esse espetáculo costuma ser horroroso”. Essas palavras, contudo, não estão no livro “A peste”, do escritor francês, e especialistas consultados pela AFP asseguram que o autor não escreveu este trecho.

6 – SURFISTA PRESO EM SÃO PAULO POR DESCUMPRIR QUARENTENA

A foto de um grupo de surfistas sendo retirado de uma praia por agentes de segurança foi compartilhada milhares de vezes em redes sociais, desde meados de abril, como se eles tivessem sido detidos em São Paulo por descumprirem as medidas de isolamento decretadas em resposta ao novo coronavírus. A alegação é enganosa: a imagem realmente mostra um atleta sendo repreendido por surfar em uma praia interditada devido à COVID-19, mas na Costa Rica.

7 – PARAGUAI REPLICA “MEME DO CAIXÃO” EM CAMPANHA CONTRA CORONAVÍRUS

Um vídeo de agentes uniformizados dançando enquanto carregam um caixão, imitando o meme que ficou famoso durante a pandemia de COVID-19, foi compartilhado milhares de vezes em redes sociais desde o final de abril deste ano. Segundo as publicações, a apresentação faz parte de uma campanha de conscientização realizada no Paraguai contra o novo coronavírus. As imagens foram gravadas, contudo, na Colômbia.

8 – SUÍÇA PROJETA BANDEIRA DO BRASIL EM APOIO AO COMBATE À COVID-19

Uma matéria compartilhada milhares de vezes nas redes sociais desde o último dia 23 de abril sobre a projeção da bandeira brasileira em uma das montanhas mais conhecidas dos Alpes suíços, a Matterhorn, na localidade de Zermatt, foi colocada em dúvida por diversos usuários do Facebook. A informação, contudo, é verdadeira. A projeção faz parte de um projeto da cidade sobre solidariedade.

9 – PAPA PEDE QUE TODOS REZEM: “ESTOU VACINADO COM O SANGUE DE CRISTO”

Em meio à pandemia do coronavírus, publicações compartilhadas mais de 2,4 mil vezes desde o início de abril afirmam que o papa Francisco pediu aos fiéis que repetissem uma oração que descreve o sangue de Cristo como uma “vacina” que pode manter o vírus longe. Embora neste período o pontífice tenha feito várias homilias e enviado mensagens com relação à COVID-19, não há registros de que ele tenha dito tais palavras desde o início do seu papado.

© Agence France-Presse