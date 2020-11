Veja lista de mortos de acidente entre ônibus e caminhão no interior de SP

PUBLICIDADE

Alfredi Henrique

Avaré, SP

O IML (Instituto Médico Legal) concluiu na madrugada desta quinta-feira (26) a identificação dos 41 mortos no acidente entre um ônibus e um caminhão, na manhã anterior, na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, região de Taquarituba (328 km de SP), A idade das vítimas não foi divulgada.

Outras dez pessoas foram socorridas a hospitais na região de Avaré (267 km de SP).

Todas as vítimas fatais do acidente iam para o trabalho, em uma indústria têxtil em Taquarituba. O ônibus que ocupava bateu de frente com um caminhão, na altura do km 171 da rodovia. O ônibus era clandestino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os primeiros enterros ocorreram ao longo da madrugada desta quinta. Uma força-tarefa da Prefeitura de Itaí (287 km de SP) abriu em cerca de oito horas 37 covas para que parte dos 41 mortos fossem enterrados.

Segundo o governo estadual, gestão João Doria (PSDB), uma equipe com 21 policiais técnico-científicos, composta por médicos legistas, auxiliares de necropsia e atendentes de necrotério, foi destacada para atuar na região de Avaré. Também foram reforçadas as unidades do IML de Botucatu (238 km de SP) e Itapetininga (172 km de SP).

O IIRGD [Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt], da Polícia Civil, segundo o governo, enviou uma equipe com nove profissionais especializados em datiloscopia para auxiliar no trabalho de identificação. “Outros 10 policiais permaneceram na sede do instituto, na capital, para garantir celeridade no processo de legitimação e liberação dos corpos aos familiares”, diz a gestão Doria.

Desta quarta até o fim de semana, somente serviços essenciais, como coleta de lixo e farmácia popular, funcionarão na cidade, que já está em luto oficial, afirmou o prefeito Thiago Santos Michelin (Republicanos).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O acidente foi um dos mais graves já registrados em rodovias no estado.

Veja a lista de mortos no acidente