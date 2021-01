Valor do gás de cozinha vai subir 6% a partir desta quinta-feira (7)

PUBLICIDADE

O preço do gás de cozinha, também conhecido como botijão, vai aumentar a partir desta quinta-feira (7). O motivo é o reajuste de 6% que a Petrobras vai fazer no valor do gás liquefeito de petróleo (GLP). As informações são do site Extra.

A conta que define o valor pago pelos consumidores é realizada por meio de diversos fatores referentes a produção e a distribuição do gás. A Agência Nacional do Petróleo informa que o preço do GLP presente nos botijões é estipulado de acordo com o valor de mercado internacional e custos de importação.

Sendo assim, um botijão de 13 kg custará por volta de R$36,00.