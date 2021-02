Vacinação no Rio será interrompida por falta de doses, anuncia Paes

PUBLICIDADE

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou nesta segunda-feira (15) que será obrigado a pausar a imunização contra a covid-19 a partir de terça (16). A justificativa é a falta de vacinas.

Segundo Paes, o estado deve receber uma nova carga de vacinas do Instituto Butantan na semana que vem. “Estamos prontos e já vacinamos 244.852 pessoas, só precisamos que a vacina chegue”, afirmou o prefeito.

Paes anunciou também que nesta segunda a vacinação continua para pessoas de 84 anos e, na terça (16), pessoas de 83. A situação preocupa por conta do tempo necessário entre uma dose e outra da vacina. Isso porque o Rio utiliza a Coronavac, que exige que a segunda dose seja aplicada entre 14 e 28 dias após a primeira. Desta forma, o recebimento de novas doses se torna urgente.

Nos comentários do anúncio do prefeito, os internautas dividem as críticas ao governo federal e às festas clandestinas que vêm ocorrendo no Rio, sobretudo no período de Carnaval. “O plano nacional de imunização está completamente perdido. Seria melhor um novo plano independente”, sugeriu um usuário. “Loucura ter deixado praias, bares, restaurantes e locais de festas abertos. Você [Paes] não fechou esses locais, mas depois de 7 ou 15 dias do Carnaval vai ter que fazer lockdown”, apontou outro.