Vacinação no Brasil deve começar em fevereiro, afirma Pazuello

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou, durante reunião com governadores nesta terça-feira (8), que a vacinação contra coronavírus deve ter início no final de fevereiro de 2021. Segundo ele, as primeiras 8,5 milhões de doses da vacina da Pfizer (resultado de compra de 70 milhões), chegarão no país no início do ano.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deverá registrar definitivamente no início do mês. Presentes na reunião contaram que foram apresentados acordos que fornecem ao país 300 milhões de doses de vacinas para o vírus no próximo ano.

“Nós fizemos um acordo de transferência de tecnologia para a Fiocruz, com o recebimento de 100 milhões de doses dessa vacina. Essas 100 milhões de doses chegam a partir de janeiro. Chegarão 15 milhões em janeiro, 15 milhões em fevereiro, e vai aumentando até junho, fechando 100 milhões de doses”, afirmou Pazuello.