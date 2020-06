Vacina da Fiocruz contra covid-19 entra na fase de testes em animais

PUBLICIDADE

Os estudos para desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus realizados pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), por meio do Bio-Manguinhos (Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos) estão em fase pré-clinica. Ou seja, estão sendo testados em animais para realizar alguns testes de segurança. As informações são do Portal R7.

A vacina contém “pequenas partes de proteínas do vírus Sar-Cov-2 capazes de induzir a produção de anticorpos específicos no processo de defesa do organismo.”

Segundo o instituto responsável por conduzir as pesquisas as biomoléculas foram identificadas por meio de modelo computacional e reproduzidas em laboratório (in vitro).

A próxima fase do projeto baseia-se na realização de “formulações vacinais” para avaliação. “A partir dos resultados dos estudos pré-clínicos, parte-se para a fase dos estudos clínicos de fases I, II e III (testes com seres humanos)”, explicou a fundação em nota.

Entretanto, o projeto só deve entrar em processo de registro a partir de 2022.

Nesse momento, quando a pesquisa alcança essa etapa, os resultados dos estudos clínicos são apresentados à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que vai avalizar os dados e, a partir daí, decidir se autoriza ou não a inclusão do produto no mercado.