Vacina contra covid-19: Pfizer pede registro definitivo à Anvisa

PUBLICIDADE

A Pfizer fez o pedido, neste sábado (6), para registro definitivo da vacina contra o novo coronavírus à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Caso o registro seja aprovado, a vacina poderá ser vendida para os problemas de saúde e utilizada pela população em geral.

“O registro é a avaliação completa com dados mais robustos dos estudos de qualidade, eficácia e segurança, bem como do plano de mitigação dos riscos e da adoção das medidas de monitoramento”, de acordo com a Anvisa.

“O pedido de registro da vacina junto à Avisa é a etapa final do processo de submissão contínua estabelecido pela Agência para acelerar os registros de vacinas contra a Covid-19”, diz Márjori Dulcine, diretora médica da Pfizer Brasil ao G1.

O pedido de registro se baseia em ensaio clínico com 44 mil participantes avaliados em dois meses após aplicação em segunda dose.