Urgente: falésia desaba na Praia de Pipa, no RN, e mata três pessoas

Três pessoas morreram na praia de Pipa, no litoral do Rio Grande do Norte, quando parte de uma falésia desabou. O local é um ponto turístico bastante frequentado e segundo a Polícia Militar as três pessoas que vieram a óbito foram um homem, uma mulher e uma criança, todos da mesma família.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o desmoronamento ocorreu por volta das 11h desta terça-feira, 17. As pessoas foram soterradas e segundo relatos elas não resistiram ao incidente mesmo após serem socorridas. As identidades não foram reveladas até o momento.

A base dessa falésia fica na Baía dos Golfinhos, na praia da Pipa, no município de Tibau do Sul, a cerca de 84 quilômetros da capital Natal, no Rio Grande do Norte.

