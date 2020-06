UFRJ suspende aulas presenciais até criação de vacina ou remédio contra covid-19

PUBLICIDADE

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) informou em nota divulgada nesta segunda-feira (15) que as aulas presenciais só retornarão quando houver vacina ou medicação eficaz contra a covid-19.

A reitoria da universidade informou que irão discutir um retorno progressivo, de forma remota para que o ano letivo não seja perdido. “É importante dizer que, se não houver alternativas, como a vacina ou medicamento eficaz contra a covid-19, o retorno presencial completo não será possível no ano de 2020. Portanto, precisamos discutir com responsabilidade e coerência a possibilidade do retorno progressivo de parte das nossas atividades no formato remoto emergencial, para que o ano acadêmico de 2020 não seja completamente perdido”.

Nesta terça-feira (16), a UFRJ completa 90 dias sem atividades presenciais não essenciais. Ainda segundo a Reitoria, existem muitas incertezas sobre quando ou como ocorrerá o retorno presencial. A decisão para que isto ocorra, de acordo com a universidade, será baseado em critérios técnico-científicos, e que até o momento a disposição é permanecer firme “na garantia da segurança ao corpo social e à população”.

A universidade tem participado do esforço coletivo de combate à pandemia, seja atendendo a doentes nas suas unidades de saúde seja produzindo insumos necessários: “Nesses três meses, realizamos mais de 12 mil testes diagnósticos para detecção molecular do novo coronavírus; renovamos leitos de CTI e enfermarias e mais de 600 pacientes portadores da covid-19 foram atendidos nos nossos hospitais; produzimos mais de 60 mil litros de álcool 70 e álcool em gel”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A UFRJ oferece 176 cursos de graduação e 232 cursos de mestrado e doutorado. São mais de 4 mil professores, 65 mil estudantes, 3 mil servidores que atuam em hospitais e 5 mil técnicos-administrativos.

Com informações da Agência Brasil