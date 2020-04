Uber oferece viagens gratuitas para quem quiser doar sangue

PUBLICIDADE 

O Uber anunciou nesta segunda-feira, 6, mais uma de suas ações no combate ao coronavírus. O aplicativo de transportes compartilhados vai custear viagens para passageiros que forem doar sangue em hemocentros de algumas cidades do Brasil. A medida ajudar a repor os estoques baixos por conta da pandemia.

Por enquanto, o benefício vale para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Teresina, mas os planos são de expandir para mais municípios ao longo das próximas semanas. A ação faz parte das 10 milhões de corridas gratuitas que Dara Khosrowshahi, presidente do Uber, anunciou para todo o mundo durante esse período.

Para utilizar o serviço, é preciso um código promocional, emitido para cada cidade, que custeia as viagens de ida e volta dos hemocentros selecionados como prioritários, em trechos que não ultrapassem R$ 30. O código promocional será informado quando o paciente agendar com o banco de sangue o dia e horário da doação.

Além dessa ação, o Uber já promoveu outras iniciativas para ajudar no combate ao coronavírus, incluindo o pagamento de motoristas e entregadores que forem diagnosticados com a covid-19, kits de higienização e entregas a distância, nos casos dos serviços de delivery. A modalidade de compartilhamento de viagens Uber Juntos também está suspensa em todo o País.

Confira os pontos de doação no País que recebem o benefício:

Rio de Janeiro

Hemorio – R. Frei Caneca, 8 – Centro, Rio de Janeiro – RJ, 20211-030. Para evitar filas e aglomerações, os doadores devem agendar um horário diretamente com o Hemorio por meio do telefone 0800 282 0708.

Belo Horizonte

Hemominas – Alameda Ezequiel Dias, 321 – Santa Efigênia | CEP: 30130-110. Os doadores precisam agendar a doação (no site ou no app do Hemominas).

Fortaleza

Hemoce – Av. José Bastos, 3390 – Rodolfo Teófilo, Fortaleza – CE, 60431-086

Posto de Coleta IJF:Rua Barão do Rio Branco, 1816 – Centro – CEP: 60.025-061 – Fortaleza-CE

Posto de Coleta Praças da Flores: Av. Desembargador Moreira, sn- Aldeota – Fortaleza-CE

Posto de Coleta Mercadinho São Luiz: Av Oliveira Paiva, 170 – Cidade dos Funcionários

O agendamento deve ser feito por meio do link: hemoce.reservio.com ou do telefone: 085.3101.2305.

Teresina

Hemopi: R. Primeiro de Maio, 235 – Centro (Sul), Teresina – PI, 64001-430. O agendamento para as doações de sangue deve ser feito por meio do número 86 98894-6614.

Estadão Conteúdo