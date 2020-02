Uber lança recurso de gravação de áudio em cinco cidades

PUBLICIDADE 

O recurso do Uber que permite que usuários gravem áudios de viagens chegou aos aplicativos dos brasileiros: a partir desta segunda-feira, 10, a ferramenta está disponível nas cidades de Salvador, Campo Grande, São Luís, Sorocaba e Uberlândia. Anunciada pela empresa em novembro do ano passado, a função tem como objetivo facilitar a identificação de incidentes de segurança dentro dos carros.

A opção de gravação vai aparecer no app do Uber durante as viagens. No fim da corrida, tanto o usuário quanto o motorista podem anexar o áudio na plataforma e relatar um problema para a empresa.

“O arquivo poderá ser usado para ajudar em investigações ou ser compartilhado com as autoridades, de acordo com o devido processo legal”, disse o Uber em comunicado nesta segunda.

Quando o recurso foi anunciado, entretanto, alguns motoristas e passageiros se incomodaram com a possibilidade de gravações acontecerem dentro do carro. Apesar das preocupações, segundo especialistas ouvidos pelo Estado, a prática é legal e não viola regras de privacidade.

A empresa afirma que o áudio fica protegido com criptografia no celular do usuário ou do motorista, e que o Uber só tem acesso à gravação caso o arquivo seja enviado à companhia. “A gravação não pode ser ouvida no dispositivo do usuário ou motorista, nem compartilhada com terceiros, apenas com o Uber”, diz o app de transporte.

Porém, especialistas alertam para outras questões envolvendo o novo recurso, como a discussão social de vigilância e coleta de dados, e também a responsabilidade do Uber de garantir que os dados serão usados só para a finalidade descrita pela empresa.

O Uber tem outros planos para a área de segurança neste ano. Um deles é o sistema de código de verificação de viagens, lançado em janeiro no Brasil, para que usuários e motoristas chequem se a viagem está correta antes de começá-la.

Em 2020, o Uber também pretende lançar uma ferramenta que vai tirar selfies em movimento dos motoristas – a função indica poses que devem ser imitadas para atestar a veracidade do perfil de quem dirige um carro com o serviço da plataforma.

Outra novidade será a verificação de documentos, que está em teste no Chile. Por meio dela, os usuários que não tiverem dados de pagamentos cadastrados terão que apresentar algum documento de identidade ao embarcar na viagem, que terão autenticidade verificadas.

Estadão Conteúdo