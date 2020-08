Tropical Hotel vai a leilão pela terceira vez

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a realização de um novo leilão do Hotel Tropical, em Manaus. Três empresas que fizeram oferta de compra do complexo, em fevereiro deste ano, desistiram do arremate.

No despacho do dia 24 de agosto, a juíza Maria Cristina de Brito Lima estipulou uma multa de 20% sobre o lance oferecido pelas empresas, a ser depositado em conta judicial a favor do Hotel. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o administrador judicial dos bens do hotel foi notificado sobre a desistência dos três licitantes, e será feita um a nova oferta pública.

O próximo leilão ainda não há data.

Um dos hotéis mais luxosos da Amazônia enquanto esteve no auge, o Hotel Tropical foi inaugurado nos anos 70. Fazia parte do grupo Varig, que, na época, era a principal empresa aérea do Brasil. O estabelecimento veio a falência e deixou de receber visitantes em maio do ano passado.