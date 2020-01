Três corpos são encontrados soterrados em região de BH

Três corpos foram encontrados na tarde desta sexta-feira (24) em Ibirité, Região Metropolitana de Belo Horizonte-MG. Até o momento, foram confirmados duas mortes.

Um total de sete vítimas estavam no local no momento do desabamento, e três pessoas ainda estão desaparecidas.

As fortes chuvas na região causaram deslizamentos de barrancos entre quinta (24) e sexta-feira (25). Ibirité foi uma das cidades mais castigadas.