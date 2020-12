Tradicional Réveillon da Paulista, em São Paulo, será substituído por shows online

PUBLICIDADE

O tradicional Réveillon da avenida Paulista, na região central de São Paulo, vai ocorrer neste ano pela internet por causa da pandemia do novo coronavírus. No evento do ano passado, que foi presencial, cerca de dois milhões de pessoas acompanharam as atrações oferecidas pela Prefeitura de São Paulo.

Para este ano, porém, o público poderá acompanhar shows de seus artistas favoritos pela internet, no conforto de casa e respeitando o distanciamento social.

A partir das 17h30 do próximo dia 31 o público poderá assistir online apresentações de bandas gospel, de samba, funk, pagode, rap e sertanejo. A transmissão dos shows será feita pela página no Youtube da Secretaria Municipal de Turismo.

Para quem gosta de samba, o destaque ficará com a escola de samba Águia de Ouro, campeã do carnaval 2020.

Os funkeiros Lexa e MC Guimê farão uma apresentação, alternada e conjunta, para quem curte este estilo musical.

Para o público gospel, o governo municipal fechou apresentações com Tony Allison, Eliana Ribeiro, Eli Soares, Regis Danese, Sarah Farias e Ester Marcos, que irão se revezar no palco virtual.

Sandra de Sá, Fundo de Quintal, Juliana Diniz, Pagode do Pezinho e Samba do Povo relembram sucessos que embalaram os anos 90, no show Amigos do Pagode.

O rap também contará com apresentações de Rael da Rima, Rashid, Drik Barbosa, Jup do Bairro e Rico Dalasam, que se apresentam sozinhos e depois colaboram em faixas conjuntas.

O encerramento das apresentações ficará por conta da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, donas de sucessos como “10%” e “Medo bobo”.

“Na hora da virada do ano, o público poderá conferir também uma queima de fogos surpresa, que será transmitida de algum lugar da cidade cujo endereço não será anunciado antecipadamente para evitar aglomeração em razão da pandemia de coronavírus”, diz trecho de nota.

Réveillon 2021

Quando: dia 31 de dezembro, a partir das 17h30

Onde: no canal do Youtube da Secretaria Municipal de Turismo

Quanto: Grátis

