TIM e FCA estabelecem parceria para carros conectados a partir de 2021

PUBLICIDADE

A TIM Brasil e a Fiat Chrysler Automóveis (FCA) estabeleceram, na última semana, uma parceria inédita com o objetivo de oferecer soluções de conectividade embarcada em veículos das marcas Fiat, Jeep e Ram a partir do segundo semestre de 2021.

Como parte da estratégia global de desenvolver ecossistemas para serviços conectados e potencializar a experiência digital dos clientes, futuros lançamentos da FCA no Brasil vão contar com o eSIM, chip virtual para acesso a Wi-Fi nativo a bordo, com a qualidade da cobertura 4G da TIM e a maior rede de Internet das Coisas (IoT) do País.

A conectividade permitirá a comunicação ativa e em tempo real do carro com o usuário, com a FCA e com a rede de concessionárias. Os clientes da FCA se beneficiarão com uma variedade de serviços, desde conteúdos de entretenimento e segurança, até aplicativos que interagem com o veículo. Será possível, por exemplo, dar a partida remotamente no veículo e acionar o ar-condicionado ou o aquecedor para garantir a temperatura interna ideal antes mesmo da entrada no carro. Também permitirá a identificação remota de eventuais falhas no veículo com a possibilidade de diagnósticos mais ágeis e precisos. Tudo isso graças aos sensores conectados, que enviam dados continuamente para a FCA.

“Nossa escolha pela TIM foi motivada pela ampla cobertura 4G e a evolução da plataforma IoT, com o incremento de novas soluções para melhorar, de forma contínua, a experiência do cliente. O carro conectado será o ponto de partida para novas soluções que viabilizarão relevantes transformações na jornada do consumidor, simplificando tarefas cotidianas”, afirma Breno Kamei, diretor de Portfólio, Pesquisa e Inteligência Competitiva da FCA para a América Latina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para André Souza Ferreira, CIO da FCA para a América Latina, os veículos não serão apenas o meio para ir do ponto A ao ponto B. “O carro conectado criará uma experiência digitalizada e personalizada do usuário, que terá acesso a serviços e tecnologias integradas, fáceis de usar e seguras, mudando a forma como o carro é utilizado e como os ocupantes se relacionam com tudo o que está ao redor.”

A conexão com a Internet via 4G permitirá, ainda, a atualização de softwares e aplicativos pela nuvem e a integração com assistentes pessoais. “Na medida em que conhecemos e aprendemos junto com o consumidor, teremos condições de desenvolver novas soluções que irão melhorar significativamente a experiência do consumidor, garantindo mais conveniência e fluidez”, ressalta Luis Santamaria, diretor de Mopar – o braço de pós-vendas, peças, acessórios e serviços da FCA.

Para a TIM, que foi escolhida pela FCA após um processo longo e criterioso, o que une as empresas é a oportunidade de promover experiências completas aos consumidores, oferecendo tudo que já é possível em um smartphone e tornando o carro mais um integrante da família.

“Somente a empresa líder em cobertura 4G no Brasil e com a maior rede de Internet das Coisas pode garantir a continuidade, disponibilidade e qualidade do serviço oferecido aos clientes. Nossa parceria com a FCA é uma demonstração da importância de acordos estratégicas com que estamos trabalhando no país, estimulando e desenvolvendo novos modelos de negócios, oferecendo sempre a melhor experiência para usuários”, declara Alberto Griselli, Chief Revenue Officer da TIM Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Líder em cobertura 4G no Brasil, com mais de 3.500 cidades, e com a maior rede de Internet das Coisas (IoT) do país, a TIM investe para ampliar a jornada do consumidor, disponibilizando serviços conectados e trazendo para os veículos a experiência já vivenciada em smartphones. “A TIM sempre foi uma empresa à frente do seu tempo, liderando os movimentos do mercado ao inovar em produtos e serviços e antecipar tendências. Em 2020, nos dedicamos a oferecer serviços diferenciados aos clientes, ampliando parcerias, como a que anunciamos com o C6 Bank, totalmente alinhada à crescente digitalização do consumidor, e na liderança de IoT no agronegócio. Somos pioneiros no desenvolvimento de projetos com o 5G e acreditamos no potencial que a próxima geração de redes móveis tem, especialmente na geração de negócios explorando novas possibilidades”, complementa Griselli.