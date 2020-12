“Tem luz no fim do túnel”, diz primeira brasileira a tomar vacina contra covid-19 na Inglaterra

PUBLICIDADE

No primeiro dia de vacinação contra o novo coronavírus no mundo, na Inglaterra uma brasileira recebeu o imunizante. Lúcia, de 55 anos, é grupo de risco por ter feito um transplante de rim e trabalha no sistema público de saúde britânico. “É o primeiro dia e eu acho que a coisa mais importante é que tem luz no fim do túnel”, afirmou, entusiasmada, à Globo News.

“Está todo mundo cansado da doença, de ficar em casa, de ter todas as restrições, um monte de gente doente, eu trabalho em um hospital. A gente que entende um pouco mais da doença e sabe um pouco mais do protocolo que tem que seguir, a gente não sabia de nada. Agora, finalmente, tem essa luzinha”, relatou a brasileira.

“Eu recebi o e-mail de manhã”, contou. Após o contato de um amigo, ela abriu a mensagem e marcou a data para hoje, sendo uma das últimas imunizadas do dia. A próxima dose será tomada em 5 de janeiro de 2020.

Questionada qual será a primeira coisa que vai fazer quando receber a segunda dose da vacina, ela responde: “Vou marcar minha passagem para o Brasil já, para ir pro aniversário da minha mãe, dia 26 de abril, que fará 100 anos e ver minha irmã, que me doou o rim”, comemorou Lúcia.