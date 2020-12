Tecnologia aumenta produtividade agrícola

PUBLICIDADE

Nos últimos anos surgiu um problema conhecido na infraestrutura logística de energia elétrica para expansão das áreas irrigadas do país, uma vez que as redes de distribuição das concessionárias não são capazes de atender a demanda do setor, fazendo com que os mesmos dependam do uso de geradores à diesel ou então aguardem os investimentos em novas redes, que demoram cerca de 03 anos para ficarem prontos.

A inovação implementada por este sistema em específico está no uso exclusivo da energia solar como fonte de energia para a irrigação, não dependendo mais das redes ou dos geradores diesel.

Sendo assim, o tempo para o fornecimento de energia elétrica cai para 120 dias (tempo de implementação médio do sistema) sem necessidade de altos custos para viabilizar os longos quilômetros de redes para conexão, viabilizando técnica e economicamente o aumento das áreas irrigadas e da produção agrícola.