Suposto informe do Comando Vermelho no Ceará promete “paz” à população

PUBLICIDADE 

Circula nas redes sociais um informe que supostamente seria do Comando Vermelho no Estado do Ceará. Na mensagem, assinada por “Família CV CE”, a facção criminosa afirma que quer levar “paz para o estado” e acabar com “guerras, roubos e furtos”.

“Viemos para dizer que amamos vocês, que quem precisar da nossa assistência com gás de cozinha, remédios, cestas básicas […] vocês podem chegar em qualquer um da nossa rapaziada”, afirma o texto.

A mensagem é direcionada mais precisamente aos moradores do Morro Santiago. O suposto informe diz ainda que “todas as casas tomadas pela GDE” serão devolvidas aos verdadeiros donos. GDE é uma facção criminosa rival do Comando Vermelho. “Se alguém quiser casas ou algo parecido, peça a nós que, dentro das possibilidades, iremos ajudar”, complementa.

“Nossa intenção é trazer a paz para o estado, acabar com as guerras, roubos, furtos e ficar ao lado da nossa querida população. Queremos que as crianças andem e brinquem nas ruas sem ter medo de nada, que o povo ande com seus pertences sem serem roubados.”

Acabar com todos

Ainda na nota, o grupo promete mais mortes aos rivais em outras comunidades. “Aos moradores do Álvaro Weyne e Gafanhotos, também estamos deixando claro que vamos acabar com todos da GDE que se encontram aí.”

Veja o suposto informe:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE