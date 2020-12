Superior Tribunal Militar: ministro se aposenta e recebe vencimentos de R$ 699,2 mil

PUBLICIDADE

Após se aposentar em setembro deste ano, o ministro do Superior Tribunal Militar (STM), William de Oliveira Barros recebeu R$ 699,2 mil, a maior parte na forma de licença-prêmio. Segundo informações do Brasil 247, ele ocupava uma das três cadeiras do órgão que são reservadas a oficiais-generais da Aeronáutica.

De acordo com o jornalista Frederico Vasconcelos, da Folha de S. Paulo, além de R$ 671,9 mil de licença-prêmio, Barros recebeu R$ 37,3 mil de subsídio mensal, R$ 18,6 mil de gratificação natalina e R$ 4,9 mil por indenização de férias.

Outros casos semelhantes acontecem rotineiramente com os militares. Em abril deste ano, o almirante de esquadra Álvaro Luiz Pinto também recebeu R$ 671,9 mil de licença-prêmio ao se aposentar.