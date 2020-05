STJ libera Joesley Batista a ocupar cargos executivos

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (26), a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, com unanimidade, que o empresário Joesley Batista pode voltar a ocupar funções executivas, nas empresas do grupo J&F, controlador da JBS.

O grupo foi de acordo com o voto do relator, Rogério Schietti, que argumentou não haver motivo para manter a proibição, que vigorava desde 2017, da participação dele diretamente ou, por interposta pessoa, de ocupar cargos no conglomerado empresarial.

Segundo o advogado de Joesley, Pierpaolo Bottini, a decisão tem efeito imediato.

“Corrigiu-se uma injustiça que perdurou por dois anos e meio. O tribunal reconheceu a ilegalidade da situação, evitando a continuidade de uma cautelar desarrazoada”, disse Pierpaolo.