STF afirma que deputado federal colocou mandato “a serviço de uma agenda criminosa”

Na decisão, o ministro considerou que a medida contra Santiago era necessária “tendo em vista o concreto receio” de que o parlamentar poderia se valer do cargo para a prática de crimes.

“Necessária, pois, a imposição, ao Deputado Federal Wilson Santiago, da medida cautelar de suspensão preventiva do exercício do mandato legislativo […], em substituição à pretendida decretação de sua prisão cautelar, tendo em vista o concreto receio de que, se permanecer ele ‘in officio’, continuará a valer-se do próprio mandato parlamentar para a prática dos ilícitos penais pelos quais está sendo investigado”.

A defesa de Santiago afirmou que ele acata com respeito a decisão do STF. Confirme divulgado em nota, o deputado está “absolutamente tranquilo e demonstrará, em momento oportuno, a inexistência de qualquer relação com os fatos investigados”.