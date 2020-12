SP tem 6 vezes mais novos casos de Covid em novembro do que no início da pandemia

PUBLICIDADE

Dados atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde, gestão João Doria (PSDB), nesta segunda-feira (28) mostram que foram registrados 186.099 novos casos de Covid-19 em São Paulo no mês de novembro. O número é mais de seis vezes maior do que as 28.699 contaminações entre fevereiro e abril deste ano.

O número de óbitos provocados por complicações pelo novo coronavírus em dezembro no estado chegou a 3.807 nesta segunda-feira (28), 60% a mais do que o registrado nos três primeiros meses da pandemia (2.375 mortes).

Ao todo, o estado de São Paulo já contabiliza 45.902 mortes pela Covid-19. O número de casos confirmados é de 1,427 milhão. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 65,5% na região metropolitana e 61,1% no estado.

Para tentar frear a aceleração do vírus em São Paulo, o governo paulista anunciou na semana passada a implantação de novas medidas restritivas. Todo o estado foi colocado na fase vermelha entre os dias 25 e 27 de dezembro e ficará novamente nessa categoria entre os dias 1º e 3 de janeiro de 2021.

Na fase vermelha, é permitido o funcionamento apenas de atividades consideradas essenciais, como serviços de saúde e supermercados. Shoppings, lojas, cinemas, teatros, academias e salão de beleza ficam fechados. Bares e restaurantes podem só fazer entregas.

CAPITAL PAULISTA

A cidade de São Paulo chegou nesta segunda a 474.946 casos confirmados e 15.458 mortes pela Covid-19. A taxa de ocupação de leitos de UTI na capital chegou a 61% nos hospitais municipais e a 92% nas unidades contratadas pela administração municipal para dar conta da demanda.

