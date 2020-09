Sony fechará fábrica no Brasil e encerrará venda de TVs e câmeras

PUBLICIDADE

A Sony fechará a sua fábrica em Manaus e deixará de vender TVs, câmeras e produtos de áudio no País a partir de março de 2021. A informação consta em um comunicado enviado pela fabricante japonesa a parceiros, incluindo varejistas, o Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam) e o governo estadual local – o Estadão teve acesso ao documento.

No comunicado, a empresa afirma que a decisão ocorre “considerando o ambiente recente de mercado e a tendência esperada para os negócios”. A companhia ainda reafirma que outras de suas quatro divisões (Games, Soluções Profissionais, Music e Pictures Entertainment) continuarão a atuar no Brasil.

Apesar do fechamento da fábrica, a Sony também afirma que manterá operações locais para “oferecer todo suporte ao consumidor para os produtos sob a sua responsabilidade comercial de acordo com as leis aplicáveis e sua política de garantia de produtos”.