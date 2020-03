Sobe para 9 o número de mortos por coronavírus em São Paulo

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (20) a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou aumento no número de mortes em decorrência do coronavírus no estado. Apenas hoje foram registrados quatro novos casos, somando, então, nove mortes.

Somadas às outras registradas fora do estado, há um total de 11 mortos por coronavírus no Brasil. Todos os pacientes que faleceram tinham problemas de saúde anteriores e tinham idades entre 70 e 93 anos.

Até o momento, São Paulo é o local com maior número de infectados no Brasil, sendo 345 confirmados e 9.023 suspeitos.