Sobe para 18 o total de mortos em ônibus que caiu de ponte em MG

Morreu na manhã deste sábado (5) mais um passageiro que estava no ônibus que caiu de uma ponte na BR-381, em João Monlevade (MG). O acidente deixou 18 mortos. O homem de 59 anos tinha sido socorrido ao Hospital Santa Margarida, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era natural da cidade de São Paulo.

O acidente aconteceu na tarde desta sexta (4). Ao menos 46 passageiros estavam no ônibus, mas 6 conseguiram saltar do veículo antes da queda, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Doze pessoas morreram no local do acidente e seis morreram no hospital em João Monlevade. Uma delas foi resgatada ainda com vida no banheiro do ônibus, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo os Bombeiros, a altura da queda é de 23 metros. Já a assessoria da Polícia Civil disse que é de 35 metros. As informações iniciais divulgadas sobre o acidente indicavam que a altura seria de aproximadamente 15 metros.

A Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais disse que pessoas que viram o acidente relataram aos policiais que uma das pessoas que conseguiu saltar do ônibus seria o motorista. Ele ainda não foi localizado.

O ônibus teria perdido o controle por uma falha mecânica no freio, chocando o retrovisor contra um caminhão que estava na ponte. Segundo os bombeiros, o motorista teria gritado que perdeu os freios e o ônibus começou a andar em marcha ré, descontrolado, batendo na proteção lateral da ponte, de onde caiu.

O veículo, com placa de Alagoas, saiu de Santa Cruz do Deserto, um povoado de Mata Grande (cerca de 275 km de Maceió), às 9h de quinta-feira (3) e tinha São Paulo como destino. Segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), a empresa operava com autorização de uma liminar da Justiça, e o ônibus envolvido no acidente, pelas informações da placa que foram repassadas à agência, não estava habilitado a fazer transporte de passageiros.

Acidente em São Paulo No dia 25 de novembro, uma colisão entre um ônibus de passageiros e um caminhão, entre Taguaí e Taquarituba, interior de São Paulo, deixou pelo menos 42 mortos. A maioria dos passageiros eram mulheres que trabalhavam como costureiras na indústria de jeans em Taguaí e viviam em Itaí, ambas na região de Avaré.

O ônibus também não tinha autorização para transportar passageiros e rodava ilegalmente há mais de um ano. O acidente foi um dos mais graves acidentes rodoviários registrados no estado de São Paulo.

As informações são da Folhapress