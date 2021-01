Site para fotógrafos torna o Fine Art acessível e cria novo mercado

PUBLICIDADE

Em 2021 no Rio de Janeiro, acontecerá o maior e mais importante fórum internacional de arquitetura, o Congresso Mundial de Arquitetos aporta na cidade, que foi designada pela UNESCO como capital mundial da arquitetura 2020.

Pela primeira vez, o Congresso – que é realizado desde 1948 e chega agora a sua 27ª edição – vai tomar as ruas da cidade-sede, com atividades e exposições sendo realizadas em locais de grande valor arquitetônico-paisagístico.

Para comemorar esse acontecimento, será lançado oficialmente o programa de parceria com arquitetos. O que tornará possível apresentar uma galeria contemporânea e de alta qualidade aos clientes e garantir entrega do produto em moldura e acabamento escolhido

Esse modelo de negócio vem então preencher uma lacuna antes desocupada, os fotógrafos são beneficiados, os arquitetos e os clientes também.

Mas afinal, o que é uma impressão em Fine Art?

O conceito de transformar imagens em relíquias de família com impressões de Fine Art é algo comum na Europa, principalmente. Com infinitas opções diferentes de papel para Fine Art, todas atendendo aos padrões de longevidade e desempenho de arquivamento de galerias e museus, suas imagens parecerão vibrantes e profissionais por muitos anos. As impressões de belas artes revestidas por spray são resistentes aos raios ultravioleta e têm maior resistência a arranhões.

Para o Fine Art, uma moldura de qualidade

Pessoas que decidem ter em sua parede uma fotografia impressa em Fine Art, precisam saber que a moldura é item importante. Para isso, é sempre indicado que escolham a madeira, acabamento, cor, espessura e base pensando no ambiente e na fotografia. A sugestão é dar preferência principalmente a madeiras que combinem com a arte e também com o local. As molduras da galeria

Para saber mais, basta acessar o marketplace e visitar o fórum em meados de 2021 para conhecer melhor o mundo do Fine Art.

Estadão Conteúdo

Website: http://www.market.art.br