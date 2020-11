Sete pessoas morrem a tiros em chacina no interior do Ceará

PUBLICIDADE

MARCEL RIZZO

FORTALEZA, CE

Pelo menos sete pessoas foram mortas em uma chacina na cidade de Ibaretama, a 130 km de Fortaleza. A Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que já iniciou as investigações -entre os mortos estão uma mulher e um menino de sete anos.

Homens encapuzados e armados invadiram na madrugada desta quinta-feira (26) uma casa que fica no distrito de Pedra e Cal, zona rural de Ibaretama, cidade de pouco mais de 12 mil habitantes da região do Sertão Central, próxima a Quixadá. A idade e a identidade das vítimas não foram divulgadas.

Os criminosos entraram pelo fundo da casa, já atirando segundo relato de um morador aos policiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2018, a capital do Ceará viveu a maior chacina de sua história. Um ataque a tiros deixou pelo menos 14 pessoas mortas e 16 feridas no bairro Cajazeiras, na periferia de Fortaleza. Elas participavam de uma festa conhecida como “Forró do Gago”, perto da Arena Castelão, quando foram atingidas por tiros disparados por um grupo armado.

Quanto à chacina desta madrugada, a investigação apura se alguns dos mortos possa ter ligação com facções criminosas. Essa é a segunda chacina em pouco mais de um mês no Ceará. Em 18 de outubro, cinco homens foram mortos em Quiterianópolis, a 410 km da capital cearense. Uma sexta vítima ficou ferida e foi socorrida com vida a um hospital de Sobral.

Segundo relatos, quatro homens invadiram a casa onde estavam as vítimas, as renderam e as executaram. Dois dos mortos tinham antecedentes criminais e um deles usava tornozeleira eletrônica. A polícia ainda investiga se há ligação com briga entre facções criminosas.

De acordo com a investigação, os atiradores bateram na casa por volta das 3h30 da manhã desta quinta e falaram que eram policiais. A dona da casa abriu o portão e os disparos foram feitos. A polícia ainda não identificou quantas pessoas participaram da ação, considerada rápida com base no depoimento da única sobrevivente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante o dia, um helicóptero foi usado para tentar encontrar suspeitos escondidos em área de mata próxima à comunidade onde ocorreu a chacina. A região costuma ter confrontos entre membros de facções criminosas.

O Ceará convive com aumento da violência em 2020. Entre janeiro e outubro foram 3.376 homicídios -no mesmo período de 2019 foram 1.847, um aumento de 83%. No ano passado inteiro foram 2.257 homicídios no estado.

Em setembro, o governador Camilo Santana (PT) trocou o secretário de segurança pública. Saiu André Costa, que ficou no cargo por três anos e oito meses, e entrou Sandro Caron. Ambos são delegados da Polícia Federal. Camilo disse que a troca foi feita por pedido de Costa, que por motivos familiares não poderia mais continuar no cargo.

As informações são da FolhaPress