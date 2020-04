Senai conserta respiradores que precisam de manutenção em todo o Brasil

PUBLICIDADE 

Uma operação que envolve as Forças Armadas e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está devolvendo ao Amapá respiradores hospitalares que vão ajudar no combate à pandemia de coronavírus.

Nesta sexta-feira (17), 10 respiradores retornaram ao Estado. Ao todo, o número de aparelhos consertados já atinge mais de 200 reabilitações.

Os aparelhos consertados chegaram em Macapá, após serem transportados de avião de Belo Horizonte para a cidade. Eles foram consertados no Centro de Inovação e Tecnologia (CIT), do Senai/MG.

As operações para conserto dos aparelhos fazem parte do esforço do Senai, das Forças Armadas e de empresas para ajudar no combate ao coronavírus em todo o país.

Os equipamentos chegam ao estado por via áerea já que a capital, Macapá, não tem ligação terrestre com nenhuma outra capital brasileira e está recebendo apenas um voo por semana, na linha Brasília/ Macapá, Macapá/Brasília.

“O Senai possui hoje a maior rede de apoio à inovação e ao aumento de produtividade na indústria, que está sendo colocada à disposição de toda sociedade brasileira neste momento em que o Brasil e o mundo enfrentam um grave problema”, explica o diretor-geral do SENAI, Rafael Lucchesi.

Salvando Vidas

O Senai já recebeu mais de 1.200 ventiladores pulmonares que precisam de manutenção para voltar a operar e ajudar na recuperação de pacientes em tratamento intensivo.

Ao todo, 194 já foram devolvidos. Cerca de 655 já estão em manutenção, 119 em calibração e 195 em triagem.

O conserto dos aparelhos faz parte de uma rede voluntária articulada pelo SENAI com grandes indústrias e instituições para consertar ventiladores pulmonares que estão sem uso em todo o país.

A iniciativa que leva o nome de + Manutenção de Respiradores, tem pontos de manutenção gratuita em 19 estados do Brasil e conta com parceiros como ArcelorMittal, Fiat Chrysler Automóveis (FCA), Ford, General Motors, Honda, Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e POLI-USP, Jaguar Land Rover, Mercedes- Benz do Brasil, Moto Honda, Renault, Scania, Toyota e Vale.

Além disso, os Ministérios da Saúde e da Economia, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Associação Brasileira de Engenharia Clínica (ABEClin) apoiam o projeto, que é realizado pelo Senai.

O Senai treinou funcionários dos parceiros para que os mesmo possam ajudar no conserto e manutenção dos equipamentos.

Para enviar respiradores ao projeto, o hospital que possui equipamento quebrado pode solicitar o serviço no SENAI e a instituição ajuda interessados a encontrar os endereços dos pontos de manutenção. Para os locais onde não há pontos de reparo, há a possibilidade de enviar os equipamentos a pontos de reparo.