Segundo estudo, Brasil pode ter 12 vezes mais casos de coronavírus que o divulgado

Nesta segunda-feira (13) pesquisadores divulgaram que o Brasil pode ter 12 vezes mais casos de coronavírus do que o divulgado oficialmente pelo governo, por causa da pouca quantidade de testes e longas esperas para confirmar os resultados.

A proporção de casos que resultaram em vítimas fatais até 10 de abril foram analisadas por pesquisadores de um consórcio de universidade e institutos do país, não considerando, entretanto, pacientes ainda em tratamento. A comparação de proporção foi feita com as taxas previstas pela Organização Mundial da Saúde.

Segundo a Reuters, taxa de mortalidade muito acima do esperado no Brasil, baseando-se nos dados oficiais, indica que há muito mais casos do vírus do que está sendo contabilizado. O estudo estima que apenas 8% dos casos estão sendo relatados.

“O elevado grau de subnotificação pode sugerir uma falsa ideia de controle da doença e, consequentemente, poderia levar ao declínio na implementação de ações de contenção, como o isolamento horizontal”, diz o documento. Os pesquisadores agora estão prevendo que em 20 de abril o número de casos aumentará para 25.164 no cenário mais otimista e 60.413 casos, no mais pessimista.