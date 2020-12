Secretário diz que gafanhotos que estão a 5 km da fronteira com o RS não são de espécie destrutiva

PUBLICIDADE

Uma nuvem de gafanhotos está a 5 km da cidade de Porto Xavier, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Atualmente, de acordo com as autoridades argentinas, os insetos estão na província de Misiones, na cidade de Itacaruaré.

Apesar da proximidade, o fiscal agropecuário Alonso Andrade informou ao Portal G1 que a espécie em questão é diferente da que causou pânico e destruiu lavouras, na Argentina.

“Gostaria de tranquilizar a população em relação a esse surto que está ocorrendo aqui em San Javier [Argentina], deixando claro que não é a mesma espécie que formou até oito nuvens na Argentina e que tem um poder destrutivo muito alto. No caso aqui são surtos locais de uma espécie que já acometeu o Brasil também e que causa um dano econômico bem baixo”, disse.

Além disso, o fiscal frisa que as espécies não possuem um grande poder migratório. Trata-se de um espécime local e, mesmo a 5 km do Brasil e em condições de temperatura e vento propícias, a nuvem não se deslocou até o Brasil.

Andrade relatou ainda que o estado possui uma forte defesa vegetal e que todos os fiscais estão de prontidão para realizar o trabalho de orientação e educação sanitária. Além disso, as lavouras estão sendo monitoradas.

“Nós estamos monitorando as lavouras e verificando se existe alguma característica de destruição, mas até agora não houve nenhum surto e nenhuma notificação”, destaca.