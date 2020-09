Secretário de Educação do Rio e filha de Roberto Jefferson são procurados

PUBLICIDADE

O secretário de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, e a ex-deputada federal Cristiane Brasil são alvos de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio. A ação, deflagrada nesta sexta-feira (11), investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo e na Prefeitura do estado.

Pedro Fernandes já foi preso; Cristiane Brasil, que é filha do também ex-deputado federal Roberto Jefferson, ainda está sendo procurada. Pedro, no entanto, apresentou um exame positivo para a covid-19 no momento em que foi abordado. Por isso, a prisão preventiva foi convertida em domiciliar.

Outras três pessoas também são alvos de mandados de prisão: o ex-diretor de administração financeira da Fundação Leão XIII, João Marcos Borges Mattos; o ex-delegado Mario Jamil Chadud; e o empresário Flávio Salomão Chadud.

O secretário de Educação foi preso por ações durante a gestão na Fundação Estadual Leão XIII. Há contratos firmados entre 2013 e 2018 sendo investigados. Os acordos custaram quase R$ 120 milhões aos cofres públicos, segundo o MPRJ.