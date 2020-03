Secretarias de Saúde registram 351 casos de coronavírus no Brasil

PUBLICIDADE 

Até as 6h50 desta quarta-feira (18), as secretarias estaduais de Saúde divulgaram que já existem 351 casos confirmados do novo coronavírus em 18 estados e no Distrito Federal. No fim da tarde de terça-feira (17), o Ministério da Saúde havia divulgado que são 291 infectados.

Em São Paulo foi registrada, ainda na terça (17), a primeira morte pelo vírus no Brasil. A vítima, 62 anos, tinha diabetes e hipertensão e estava internado em um hospital particular da capital paulista.

Veja estados com casos confirmados pelo Ministério da Saúde:

São Paulo – 164

Rio de Janeiro – 33

Distrito Federal – 22

Pernambuco – 16

Rio Grande do Sul – 10

Minas Gerais – 7

Santa Catarina – 7

Goiás – 6

Paraná – 6

Ceará – 5

Mato Grosso do Sul – 4

Sergipe – 4

Bahia – 3

Alagoas – 1

Amazonas – 1

Espírito Santo – 1

Rio Grande do Norte – 1