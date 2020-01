Secretaria Especial da Cultura lança edital para levar empreendedores culturais para o Micsul

PUBLICIDADE 

O Brasil sempre foi protagonista no cenário cultural pelo mundo devido a qualidade de seus artistas, produtores e empreendedores culturais. Em maio deste ano, ocorrerá em Montevidéu, no Uruguai, o Mercado de Indústrias Culturais do Sul, o Micsul 2020, organizado por órgãos nacionais de cultura de países sul-americanos com o objetivo de fomentar os mercados culturais pelo continente. Com isso, o Ministério do Turismo, por meio das Secretarias Especial da Cultura e da Secretaria Nacional de Economia Criativa, lançou, nesta quinta-feira (09), o edital de chamamento público para levar 90 empreendedores culturais do país para participar desse encontro.

De acordo com o edital, a seleção irá atender nove setores da economia criativa como: artes cênicas (circo, dança, teatro), artesanato, audiovisual e animação, jogos eletrônicos, design, moda, editorial, música, museus e artes visuais. As inscrições terão início a partir das 12h do dia 10 de janeiro até o dia 26 de fevereiro e deverão ser realizada, exclusivamente, pela internet.

O secretário Especial de Cultura, Roberto Alvim, divulgou a seleção nas redes sociais. “Já pensou seu produto cultural ganhando espaço em outros países? Sua oportunidade chegou!”, publicou Alvim.

Para o secretário da Economia Criativa, Reynaldo Campanatti, o Micsul será importante para a inclusão dos empreendedores brasileiros no mercado internacional. “Nós estamos convidando os empreendedores que trabalham com atividades culturais e atividades criativas para que participem desse evento que vai ser muito importante e vai abrir uma série de espaços para os negócios da economia criativa”, destaca Campanatti.

No Micsul 2020, serão realizadas rodadas de negócios, sessões de pitching e construção de redes (networking), conferências e oficinas. Haverá também apresentações (showcases) de música, artes cênicas e desfiles de moda.

O objetivo do governo brasileiro é ampliar as relações de negócios entre os selecionados e há a expectativa de celebração de contratos comerciais entre os participantes. Além disso, a intenção das duas secretarias é fortalecer as cadeias produtivas da economia da cultura na América do Sul, bem como a promoção internacional da cultura brasileira.

O diretor de Empreendedorismo Cultural, Sérgio Ferreira, reforça que o Micsul 2020 será a oportunidade dos empreendedores brasileiros mostrarem o potencial do país no setor. “A ideia é levar o que temos de melhor no país dentro desses nove setores que estão contemplados no edital. É a hora de mostrar a criatividade e o potencial inovador dos nossos empreendedores”, ressalta Sérgio.

O edital prevê as seguintes fases para o processo de seleção: inscrição, habilitação, avaliação e seleção, e convocação dos 90 escolhidos. A última fase, a convocação, ocorrerá mediante a publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União. Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas por meio do e-mail: micsul@cidadania.gov.br

Para obter o edital, acesse o link: www.cultura.gov.br/micsul2020

Já o formulário de inscrição, poderá ser preenchido no https://is.gd/micsul2020