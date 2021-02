Secretaria de Saúde do Ceará confirma detecção de três casos de cepa da Covid-19

PUBLICIDADE

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) confirmou, nesta terça-feira (08), a detecção de três casos da variante da Covid-19 oriunda de Manaus. Durante análises feitas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Ceará e no Amazonas, a instituição encontrou três amostras com genoma específico da linhagem do novo vírus por meio de sequenciamento total.

Dois casos confirmados são relacionados a viajantes. O terceiro caso refere-se a contactante (pessoa residente no Ceará), provavelmente já característico de transmissão comunitária em nosso Estado. As identidades dos pacientes com amostras detectadas serão preservadas.

Os três pacientes com confirmação do novo vírus são homens, com mais de 60 anos, internados em hospitais particulares de Fortaleza. Além deles, Sesa e Fiocruz ainda analisam outras 90 notificações de casos suspeitos. Não há cronologia nas amostras confirmadas, ou seja, os três pacientes não necessariamente são os primeiros a se infectar com a nova variante do vírus. Entre os suspeitos, 68,8% são viajantes e 31,2%, contactantes.

Como parte dos esforços do Estado do Ceará, um fluxo de rastreio, triagem, diagnóstico e encaminhamento de amostras representativas com suspeita de conter a nova variante do vírus foi formalmente constituído por meio de parcerias estabelecidas entre órgãos da Sesa, como o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), e a Rede Genômica Fiocruz, representada pela Fiocruz-CE e Fiocruz-AM, o que tem permitido a caracterização genômica de novas variantes.

Orientações para viajantes

A Sesa publicou no início deste mês notas técnicas de alerta relacionadas às novas variantes do coronavírus. De acordo com os documentos, no Brasil foi detectada presença de novas variantes em amostras de pacientes de seis estados brasileiros: Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Roraima, Pará e Sergipe. Desta forma, aos viajantes oriundos dessas localidades, recomenda-se realizar quarentena de 14 dias após o dia da chegada no Ceará com automonitoramento em relação ao surgimento de sintomas. Caso o viajante apresente quadro sintomático que sugira doença respiratória aguda durante ou após a viagem, deve procurar atendimento médico e compartilhar seu histórico de viagens com o profissional de saúde.

Também são consideradas como áreas de risco com circulação de novas variantes os países Argentina, Canadá, Chile, Equador, Estados Unidos da América, Jamaica, México, Peru, Japão, Reino Unido, África do Sul e República Dominicana, assim como outros países que subsequentemente confirmarem circulação.

Além da notificação de casos suspeitos e imediato tratamento dos pacientes, o monitoramento das novas cepas também visam a compreender as implicações das mutações nas propriedades do vírus e seu potencial impacto no incremento da transmissão de Covid-19, aumento das taxas de reinfecção e impacto na efetividade das intervenções, incluindo vacinas.

As indformações são da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará