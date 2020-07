Saúde: País registra 733 novas mortes por covid-19, total vai a 72.833

PUBLICIDADE

O Brasil registrou 733 novas mortes por covid-19, elevando o total de óbitos a 72.833, segundo boletim atualizado divulgado nesta segunda-feira, 13, pelo Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 20.286 novos casos da doença no País, elevando o total de infectados para 1.884.967. Desse total, 1.154.837 (61,3%) correspondem ao número de recuperados e 657.297 (34,9%) em acompanhamento.

O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24h. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há ainda cerca de 4.011 mortes em investigação. O Estado de São Paulo tem 374.607 casos do novo coronavírus e 17.907 mortes. O Ceará registra 137.206 casos da doença e 6.947 óbitos. O Rio de Janeiro tem 132.044 casos e 11 474 mortes.

Estadão Conteúdo