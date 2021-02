Saúde: Brasil registra 1.210 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 226.309

PUBLICIDADE

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.210 mortes em decorrência do novo coronavírus, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, 2. Com isso, chega a 226 309 o número de óbitos no País, segundo a Pasta.

No mesmo intervalo, foram contabilizados 54.096 novos casos da doença, elevando o total de registros de covid-19 no Brasil para 9.283.418.

Em número de mortes, a região Sudeste é a que registra maior número de vidas perdidas em razão da doença, 104.497. Em seguida, o Nordeste já contabiliza 51.779 óbitos; o Sul, 27.335 mortes; o Norte do País, 22.554 óbitos; e o Centro-Oeste, 20.144 mortes.

Estadão Conteúdo