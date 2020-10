Saúde anuncia plano de R$ 1,5 bi para ampliar unidades de vigilância, mas não dá prazos

PUBLICIDADE

Natália Cancian

Brasília, DF

Sem dar prazos, o Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (29) um projeto que prevê repassar, ao todo, R$ 1,5 bilhão a estados e municípios para ampliar unidades que atuam na prevenção, no monitoramento e no controle de doenças e emergências no país.

Entre as ações do projeto, chamado de VigiarSUS, a pasta prevê aumentar de 55 para 129 o número de Cievs (centro de informações estratégicas de vigilância em saúde), que visam o monitoramento de emergências.

Também prevê aumentar de 238 para 367 o número de unidades “sentinelas” que coletam, na rede de saúde, amostras de pacientes com quadros respiratórios –o que permite monitorar tanto a Covid-19 quanto os principais tipos de vírus da gripe em circulação, por exemplo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar dos anúncios, a pasta não informou em quanto tempo a ampliação deve ocorrer.

Questionado, o secretário de vigilância em saúde, Arnaldo Correia, evitou citar prazos. “Hoje é o marco zero. O orçamento está garantido, e a partir de agora vamos expandir esse número”, disse.

Nos últimos meses, parte das medidas, como a ampliação de unidades sentinelas, já havia sido anunciada pela pasta –mas as metas da época, que chegavam a estender esse número para 500 no país, não foram atingidas.

O novo projeto, assim, revisa as metas dessas unidades e traz outras novas, como aumentar de 238 para 675 o número de núcleos de epidemiologia que respondem pela vigilância em hospitais. “É o maior investimento em vigilância em saúde da história do ministério”, disse Correia sobre o total de R$ 1,5 bilhão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O valor do projeto, no entanto, inclui também ações já anunciadas, como a realização de um inquérito soroepidemiológico por meio da Pnad-Covid, que prevê verificar a prevalência de pessoas já atingidas pela Covid-19 no país. A pesquisa é feita em conjunto com o IBGE.

O anúncio ocorreu antes de uma reunião da pasta com representantes de secretários estaduais e municipais de saúde.

No encontro, membros do ministério evitaram comentar temas polêmicos, caso do decreto que chegou a prever a inclusão de unidades básicas de saúde no escopo de interesse de um plano de concessões e privatizações do governo, o PPI.

Em meio a uma guerra em torno das vacinas contra a Covid-19, o presidente do Conass, conselho que reúne secretários estaduais de saúde, Carlos Lula, fez um apelo para que discussões sobre a vacinação sejam retomadas longe de um “ambiente de disputa”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A declaração ocorre dias após a pasta, pressionada pelo presidente Jair Bolsonaro, recuar de um anúncio que previa a compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, em desenvolvimento pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa Sinovac.

“Essa é a premissa: precisamos imunizar a população brasileira com segurança e o mais rápido possível. Sabemos que ocorreu a situação da semana passada, mas esperamos relevar isso tudo e ter condições de novamente pautar a discussão sobre vacinas”, disse Lula.

“Precisamos retomar isso, com calma, afastado do ambiente de disputa. Sabemos que há decisões acima da gente, mas cabe a quem assessora os governantes ao menos apontar caminhos.”

O secretário-executivo adjunto do ministério, Jorge Luiz Kormann, disse concordar. “Aliados ao presidente do Conass, estamos preocupados”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sem citar vacinas específicas, ele defendeu uma retomada das discussões sobre o planejamento da vacinação, pois “estamos encerrando o mês de outubro e nos resta pouco tempo para elaborarmos um planejamento factível.”

Kormann disse ainda que a pasta está tomando providências para levantar as causas do incêndio que atingiu o hospital de Bonsucesso, que é ligado ao Ministério da Saúde.

Diagnosticado com Covid-19, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não participou do encontro.

As informações são da Folhapress