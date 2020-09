Santuário de Aparecida programa festa virtual e limita número de fiéis

PUBLICIDADE

O Santuário de Aparecida, no Vale do Paraíba, anunciou nesta quarta-feira, 9, que todas as celebrações da tradicional Festa da Padroeira, que acontecem dia 12 de outubro, serão realizadas no formato virtual, em virtude da pandemia do novo coronavírus.

O acesso à programação será restrito – o público vai ser representado por pessoas escolhidas pelo Santuário Nacional, ligadas à Arquidiocese de Aparecida. Novena, procissões, vigílias, carreata e passeio ciclístico estão cancelados – além das apresentações musicais que todos os anos recebem milhares de fiéis dentro da Basílica e também nos enormes pátios anexos ao templo. Em 2019, por ali circularam cerca de 170 mil pessoas.

A participação dos fiéis, acostumados a lotar Aparecida nesse dia, todos os anos, será possível por meio de site, redes sociais e de TV, que replicarão as fotos dos devotos durante a transmissão, tanto na internet quanto pela televisão.

“Entendemos que a experiência de fé de cada devoto também é vivida a partir de cuidados que demonstramos por ele”, disse o reitor do Santuário, padre Eduardo Catalfo, em comunicado que divulgou pelas redes sociais. Até a habitual coletiva de imprensa, que reunia muitos veículos de comunicação, foi suspensa.

A decisão da igreja foi aprovada pelos fiéis, que também usaram as redes sociais para manifestar o apoio. “Atitude muito correta para o momento que estamos vivendo”, comentou a mineira Evelyn Silva. Para a carioca Bel Araújo, “vamos ter muitos anos para comemorar na casa de nossa mãe”. O horário de visitação ao templo também foi reduzido, de 3 a 11 de outubro, durante a novena.

No dia 12, o Santuário só abrirá das 12 h às 17 h. A devota Valmi Brambila Raimundo, do Espírito Santo, lamentou o fechamento das celebrações ao público. “Uma pena, né? Mas para que possamos estar bem quando tudo isso passar, vamos fazer tudo direitinho”.

