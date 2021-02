Roraima aprova lei que libera garimpo em todos os tipos de minério

PUBLICIDADE

Foi sancionada pelo governador de Roraima, Antonio Denarium, a lei responsável por liberar o garimpo em todos os tipos de minério no Estado. A publicação da lei foi feita no Diário Oficial de Roraima nessa segunda-feira (8).

A nova lei permite que as atividades de lavra garimpeira utilizem mercúrio, substância que ajuda na catalisação do ouro mas, ao mesmo tempo, é danosa ao meio ambiente.

“Na lavra de Ouro, só será permitido o uso de azougue (mercúrio) para a concentração caso seja apresentado projeto de solução técnica que contemple a utilização do mercúrio em circuito fechado de concentração e amalgamação do minério de ouro”, diz trecho do texto da Lei 1.453 de 2021.