Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz vão a júri popular por caso de Marielle

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (10), a Justiça do Rio de Janeiro determinou que Ronnie Lessa e Élcio Vieira de Queiroz, acusados de matar Marielle Franco, serão julgados por júri popular pela morte da vereadora e de seu motorista, Anderson Gomes. A dupla responde por homicídio triplamente qualificado.

De acordo com o juiz Gusta Gomes Kalil “O embate entre a tese ministerial (do Ministério Público) e as defensivas deve ser decidido pelo Tribunal Popular”. Segundo ele os homens agiram por motivo torpe, armou uma emboscada e dificultou a defesa das vítimas.

Ronnie e Élcio estão presos há um ano em uma penitenciária de segurança máxima.

O advogado de Élcio, Henrique Telles, afirmou que a defesa deve recorrer da sentença.

“Estamos analisando a sentença e vamos recorrer. Eu e o meu grupo de advogados, estamos analisando, examinando [a sentença]. A nossa contrariedade é com a pronúncia. Não há prova contra o meu cliente”, disse.