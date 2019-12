Rodovias federais voltam a ter radar móvel; PRF testa item com maior alcance

PUBLICIDADE 

Os radares móveis e portáteis voltaram a ser usados na fiscalização do trânsito na segunda-feira, 23, em rodovias federais. A fiscalização, que estava suspensa desde 15 de agosto por ordem do presidente da República, Jair Bolsonaro, foi retomada por determinação da Justiça.

Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que as mortes nas estradas aumentaram após a retirada dos radares. Com o retorno da operação, motoristas flagrados em excesso de velocidade estão sendo multados, segundo a PRF.

O jornal O Estado de S. Paulo apurou que a volta dos radares móveis às rodovias federais não ocorreu de forma automática.

No Paraná, a fiscalização recomeçou na sexta-feira.

No Rio Grande do Sul, os radares voltaram com mais tecnologia.

A PRF testa 11 equipamentos com alcance de mais de mil metros com imagens em alta definição.

Segundo a corporação, o objetivo é flagrar motoristas que abusam da velocidade e pisam no freio quando se aproximam do radar. Os equipamentos estão em uso nas BR-210, BR-285 e BR-116.

A retirada dos radares móveis havia deixado 16 Estados, que não têm radares fixos, sem fiscalização do excesso de velocidade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.