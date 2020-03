Rio Grande do Sul tem o primeiro caso de coronavírus

PUBLICIDADE 

Um homem de 60 anos que voltou recentemente de viagem à Itália é o primeiro caso de coronavírus registrado no Rio Grande do Sul. O paciente é morador de Campo Bom, na região do Vale dos Sinos, a cerca de 55 quilômetros de Porto Alegre.

Conforme informações preliminares, ele apresentou sintomas há algumas semanas quando retornou de uma viagem da Itália. A Secretaria Estadual da Saúde irá conceder entrevista coletiva nesta terça-feira, 10, para detalhar o caso. O diagnóstico ainda não foi computado pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a Prefeitura de Campo Bom, o paciente foi isolado imediatamente após ter procurado atendimento em um hospital da região. “O paciente foi mantido em isolamento domiciliar, usou máscara entre familiares e nenhum dos parentes teve sintomas. Não temos o vírus circulando na sociedade”, assegura a Secretária de Saúde de Campo Bom, Suzana Ambros.

Estadão Conteúdo