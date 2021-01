Rio Grande do Sul e Paraná recebem pacientes com covid-19 de Rondônia

PUBLICIDADE

O Rio Grande do Sul receberá mais 15 pacientes com covid-19 vindos de Rondônia na madrugada desta sexta-feira, 29. Nesta semana, nove pacientes com idades entre 49 e 71 anos, vindos do Estado nortista, foram os primeiros a desembarcar em solo gaúcho, sendo encaminhados para internação no Hospital de Clínicas e Nossa Senhora da Conceição, ambos em Porto Alegre.

O RS está preparado para receber 50 pacientes de Rondônia, onde leitos de covid-19 estão lotados. Eles vão chegar em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), com custos arcados pelo governo federal, e devem passar por uma triagem ao desembarcar. Em seguida, serão levados a hospitais de Porto Alegre e Canoas em ambulâncias básicas e avançadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de um micro-ônibus da Brigada Militar.

O acolhimento de pacientes vindos de outras localidades ocorre no momento em que o Rio Grande do Sul apresenta melhora nos índices relativos ao coronavírus, em comparação a outros Estados como Amazonas e Rondônia, que tentam manejar o colapso do sistema de saúde. Nesta quinta-feira, 28, o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) informou que a ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva é de 75,2%, enquanto nos leitos fora de UTI, de apenas 22%.

Os rondonienses serão encaminhados para leitos clínicos. O RS dispõe, hoje, de aproximadamente 5 mil vagas nessa modalidade. “Vivemos em um país que é uma federação. Com razão, racionalidade, coração e solidariedade, se impõe um dever de atendermos regiões que não conseguem enfrentar esse momento adverso”, destacou Eduardo Leite.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os profissionais que estão ajudando nesses hospitais serão monitorados com testes RT-PCR para verificar qualquer possibilidade de transmissão e o monitoramento genético nos casos confirmados. Todos os pacientes serão mantidos em isolamento, inclusive em relação a outros pacientes de covid já hospitalizados. Se houver piora do quadro, eles serão transferidos para leitos de UTI.

Curitiba, no Paraná, também recebeu 13 pacientes de Rondônia na terça-feira, 26. Dez foram levados para o Hospital Vitória e outros três para o Instituto de Medicina do Paraná, da Santa Casa. Passadas 48 horas de internação, três já apresentaram melhora, entre eles o mais velho, de 79 anos. A Prefeitura de Curitiba disponibilizou um total de 30 leitos para a ajuda humanitária. Não há previsão de chegada de novos pacientes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo