Retrospectiva: relembre e assista as principais lives de 2020

Por conta da pandemia do novo coronavírus, inúmeras lives foram transmitidas em plataformas digitais ao longo de 2020, levando música a milhões de pessoas que evitaram sair de casa.

A cantora Marília Mendonça , por sua vez, realizou uma apresentação sozinha, em sua sala, que foi considerada a live mais assistida do mundo à época em que foi feita, em 8 de abril. Atualmente, já conta com mais de 55 milhões de visualizações.

Ainda na música sertaneja, destacaram-se lives de Bruno e Marrone e Jorge e Mateus feitas durante os primeiros meses de pandemia.

Também chamaram atenção os reencontros de Sandy e Junior e dos Amigos – grupo formado pelas duplas sertanejas Zezé Di Camargo e Luciano e Chitãozinho & Xororó e o cantor Leonardo – que estiveram em turnê em 2019.

Entre as atrações internacionais, chamaram atenção as lives do grupo de k-pop BTS e do cantor italiano Andrea Bocelli. O grupo Rolling Stones também fez uma versão de You Can’t Always Get What You Want à distância para a live One World: Together At Home.

